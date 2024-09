La globalizzazione come opportunità. I dati da urlo di Amazon sulle Pmi italiane

La piattaforma di Jeff Bezos ha consentito alle imprese di aumentare le esportazioni dal 50 al 65 per cento: elettronica e cucina tra le categorie più vendute

Sullo stesso argomento: Perché Temu fa paura ad Amazon

Il valore delle esportazioni delle 21 mila piccole e medie imprese italiane che vendono attraverso Amazon è aumentato nel 2023 del 25 per cento rispetto al 2022 raggiungendo 1,2 miliardi di euro (rispetto a 950 milioni dell’anno precedente). Ad aumentare è anche il numero di prodotti venduti sul negozio online: 150 milioni di prodotti, circa 300 al minuto, oltre il 10 per cento in più rispetto all’anno precedente.

E’ quanto emerge dall’ultimo report sull’impatto economico delle pmi che vendono all’estero su Amazon presentato ieri a Cernobbio dalla vp e country manager Italia e Spagna, Mariangela Marseglia, in attesa del più ampio rapporto sull’attrattività dell’Italia a cui Amazon ha collaborato insieme con altre società e che sarà illustrato da Ambrosetti domenica al forum. Un dato significativo è l’aumento delle pmi del paese che esporta grazie al negozio online, passato dal 50 per cento al 65 per cento con settori come casa, bellezza, cura della persona, elettronica e cucina come categorie più vendute.

Germania, Francia, Stati Uniti e Austria sono i paesi con il maggior numero di vendite mentre Lombardia, Campania, Toscana, Lazio e Veneto le regioni italiane più virtuose per valore di vendite all’estero e con il più alto numero di pmi locali presenti su Amazon. Per la multinazionale americana il trend positivo è destinato ad incrementarsi tant’è che Marseglia ha confermato l’ambizioso obiettivo di raggiungere 4 miliardi di vendite all’estero entro il 2025 (sempre da parte delle aziende che utilizzano la piattaforma di ecommerce) ribadendo di avere “grande fiducia nel Sistema Italia” e che continuerà a collaborare con le istituzioni per favorire la competitività, l’accesso all’innovazione e la crescita economica del Paese. Per molte aziende del made in Italy l’approdo su Amazon è stata l’unica via per farsi conoscere all’estero e avviare un percorso di digitalizzazione oltre che di internazionalizzazione che altrimenti avrebbero fatto fatica a fare o impiegato tempi molto più lunghi. Un connubio che ha funzionato e aiutato l’export complessivo a crescere.