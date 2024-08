Niente panico sui mercati: ecco perché possiamo stare ancora tranquilli

Il crollo delle borse di lunedì non è il segnale certo di una recessione imminente. Gli investitori si sono improvvisamente resi conto che le azioni possono anche scendere, ma non c’è (ancora) da preoccuparsi

Lunedì i mercati azionari statunitensi hanno subìto un brusco calo, con i due principali indici che hanno registrato la peggiore giornata di contrattazioni in quasi due anni. Le turbolenze hanno proseguito l’improvviso panico globale iniziato nella notte di domenica, facendo crollare il valore di azioni, valute e persino criptovalute – e aumentando la prospettiva che una recessione più ampia possa essere all’orizzonte, soprattutto dopo la debole istantanea del mercato del lavoro statunitense della scorsa settimana. Il rapporto sui posti di lavoro ha fatto pensare che l’economia americana possa essere più solida di quanto si pensasse e ha scatenato la scommessa che la Federal Reserve potrebbe essere costretta a tagliare i tassi di interesse prima e in modo più aggressivo. Ma gli economisti sostengono che il crollo delle azioni non è un segnale sicuro di una recessione imminente. L’attuale calo è dovuto al fatto che gli investitori sono costretti a districarsi tra operazioni complicate e fortemente indebitate che hanno aumentato artificialmente il valore delle azioni.



Tutti e tre i principali indici azionari sono scesi lunedì, il Nasdaq Composite del 3,4 per cento, l’S&P 500 del 3 per cento e il Dow Jones Industrial Average del 2,6 per cento, poiché gli investitori hanno spostato il denaro dalle azioni alle obbligazioni. Anche i mercati globali hanno barcollato, con il Nikkei 225 giapponese che è crollato del 12 per cento, il più grande calo in un solo giorno in quasi 40 anni, dopo il rialzo dei tassi di interesse da parte della Banca del Giappone la scorsa settimana. Anche se c’è la possibilità che le turbolenze portino a un rallentamento economico che si autoavvera, gli analisti e gli economisti dicono che è troppo presto per farsi prendere dal panico. L’economia, secondo la maggior parte delle misure, è ancora solida. Gli americani continuano a spendere, il settore dei servizi è in crescita e il mercato azionario rimane in crescita per l’anno in corso, non troppo lontano dai massimi storici raggiunti di recente. “Non si tratta di un treno della recessione, ma solo di un buon vecchio panico di mercato”, ha dichiarato Joe Brusuelas, direttore e capo economista di RSM US. “Non si tratta di un evento ispirato da Washington, di un rallentamento del mercato del lavoro o di un ritardo della Fed. Si tratta di un cambiamento di regime più ampio, in cui gli investitori si stanno adattando alla fine del denaro facile a livello globale”.



Per anni il Giappone ha mantenuto i tassi d’interesse negativi, rendendo allettante prendere in prestito denaro contro lo yen per investire in attività a più alto rendimento come i titoli tecnologici. La scorsa settimana, però, la Banca del Giappone ha aumentato i tassi di interesse allo 0,25 per cento e ha suggerito che gli aumenti sarebbero continuati, facendo schizzare il valore dello yen rispetto al dollaro e provocando ripercussioni sull’economia globale. Nell’immediato, ciò ha portato a una svendita dei titoli del settore tecnologico e dell’intelligenza artificiale, tra cui beniamini come Apple e Nvidia, che alcuni investitori avevano acquistato utilizzando i proventi delle transazioni in yen a basso costo. Gli analisti hanno ripetutamente messo in guardia sulle valutazioni gonfiate ben prima della mossa giapponese. “Gli investitori si sono talmente abituati al fatto che il mercato azionario va in una sola direzione che ora si stanno improvvisamente rendendo conto, ‘Oh, le azioni possono anche scendere?’”, ha dichiarato Torsten Sløk, capo economista di Apollo Global Management. “Questa è una situazione in cui un dato debole – i dati sull’occupazione di venerdì – ha fatto uscire gli orsi dal letargo”. I nuovi dati di venerdì hanno mostrato che i datori di lavoro statunitensi hanno aggiunto 114.000 posti di lavoro nel mese di luglio, molto meno del previsto. Il tasso di disoccupazione, nel frattempo, è salito al 4,3 per cento, il livello più alto in quasi tre anni, sollevando domande urgenti sul fatto che la Fed stia esercitando una pressione eccessiva sull’economia mantenendo i tassi di interesse ai massimi degli ultimi 23 anni. La scorsa settimana la Banca centrale ha lasciato invariati i costi di finanziamento, affermando di aver bisogno di ulteriori prove che l’inflazione sia sotto controllo in modo affidabile. Molti si aspettavano che la Fed iniziasse a tagliare i tassi nella prossima riunione di settembre. Ma i dati poco incoraggianti sull’occupazione, uniti alla crisi globale, hanno rapidamente cambiato il quadro.



Con la svendita di lunedì mattina, i critici non solo temevano che la Fed avrebbe dovuto aumentare l’entità del taglio dei tassi di settembre, ma si chiedevano anche se la banca avrebbe potuto attivare una manovra di emergenza prima di allora. L’asticella per questo tipo di intervento è alta: l’ultima volta che i funzionari della Fed hanno cambiato i tassi tra una riunione ufficiale e l’altra è stato all’inizio della pandemia, quando l’economia era in caduta libera. Inoltre, il ritornello costante dei banchieri centrali è che non reagiscono a un singolo dato o a un improvviso scossone del mercato. Piuttosto, si suppone che guardino ai piccoli ticchettii verso l’alto o verso il basso e che diano abbastanza tempo ai dati per raccontare una storia completa. Lunedì mattina, alla Cnvc, il presidente della Fed di Chicago Austan Goolsbee ha dichiarato che il ruolo della Banca centrale è quello di aiutare il mercato del lavoro, mantenere i prezzi stabili e preservare la stabilità finanziaria. Finora, l’economia è stata in grado non solo di resistere alla lotta della Fed contro l’inflazione, ma anche di rimanere complessivamente forte, nonostante lo scivolone delle azioni. “Siamo lungimiranti”, ha detto Goolsbee. “Quindi, se le condizioni iniziano a presentarsi collettivamente in questo modo sulla linea di passaggio, se c’è un deterioramento in una qualsiasi di queste parti, lo risolveremo”. In ogni caso, si prevede che la Fed ridurrà più volte i costi di finanziamento prima della fine dell’anno. Goldman Sachs prevede tre tagli, uno ciascuno nelle riunioni di settembre, novembre e dicembre. Anche se la banca d’investimento ha recentemente alzato le sue probabilità di recessione, portandole al 25 per cento, rispetto al 15 per cento, i suoi economisti osservano che “i dati sembrano complessivamente buoni e non vediamo grandi squilibri finanziari”. L’opinione che il panico dei mercati fosse scollegato dall’economia era ampiamente condivisa da molti politici democratici e da almeno alcuni funzionari dell’Amministrazione Biden. Hanno indicato una serie di ragioni per dubitare dell’ultimo rapporto come segnale di un deterioramento dell’economia, in particolare la percentuale relativamente alta di americani che stanno ancora lavorando.



L’Amministrazione è rimasta in silenzio sul panico di Wall Street. Finora, nessuno dei principali surrogati del presidente Biden in materia di economia – il segretario al Tesoro Janet Yellen, il direttore del Consiglio economico nazionale della Casa Bianca Lael Brainard o il presidente del Consiglio dei consiglieri economici della Casa Bianca Jared Bernstein – ha parlato pubblicamente della svendita del mercato di lunedì, anche se gli esperti dicono che la situazione potrebbe cambiare nei prossimi giorni se il calo dovesse continuare. “Un paio di giorni di sviluppi allarmanti dei mercati non cambieranno necessariamente il messaggio economico dell’Amministrazione Biden o della campagna Harris”, ha dichiarato Tobin Marcus, responsabile della politica e della politica degli Stati Uniti presso Wolfe Research e collaboratore di politica economica di Biden come vicepresidente durante l’Smministrazione Obama. “Ma se la situazione dovesse peggiorare sensibilmente nei prossimi giorni, dovranno rispondere direttamente”. I repubblicani hanno attaccato Biden e la vicepresidente Harris, candidata democratica alle elezioni di novembre, mentre i mercati scivolavano. “L’ex presidente Donald Trump ha dichiarato un “KAMALA CRASH” su Truth Social, il sito di social media di sua proprietà. Alcuni alleati della Casa Bianca a Capitol Hill e altrove hanno espresso frustrazione per il fatto che la Federal Reserve non abbia ancora tagliato i tassi di interesse. La Casa Bianca si è guardata bene dal criticare la Fed o dal sollecitarla a tagliare i tassi di interesse, per evitare anche solo l’apparenza di interferire con la sua indipendenza, nonostante molti funzionari dell’Amministrazione ritengano che la Banca centrale avrebbe dovuto muoversi prima. Biden ha cercato di creare un contrasto con Trump, che da presidente ha dimostrato una mancanza di considerazione per l’indipendenza della banca e ha ripetutamente invitato Powell a tagliare i tassi. Alcuni legislatori liberali hanno sostenuto che la Casa Bianca è stata troppo deferente nei confronti della Fed, ma non è chiaro se le cose cambieranno anche dopo la svendita dei mercati.



Lunedì sono arrivate anche notizie incoraggianti che hanno attenuato il timore che questa ondata di frenesia finanziaria si trasformi in qualcosa di peggiore. I nuovi dati hanno mostrato che il settore dei servizi – che costituisce la parte più importante dell’economia – ha registrato una ripresa a luglio, grazie ai nuovi ordini e all’aumento delle assunzioni, secondo l’indice dell’Institute for Supply Management. “L’espansione dei servizi è estremamente importante e dovrebbe placare i timori di un rapido deterioramento del mercato del lavoro”, ha dichiarato Quincy Krosby, chief global strategist di LPL Financial. Tuttavia, lei e altri avvertono che il crollo dei mercati globali potrebbe innescare una reazione a catena che porterebbe i consumatori e le imprese a ritirarsi improvvisamente, rallentando ulteriormente l’economia. “L’economia sottostante è ancora a posto”, ha detto Krosby. “Ma questo dà l’impressione di un ‘vendi ora, fai domande dopo’”.



Abha Bhattarai, Rachel Siegel e Jeff Stein, Copyright Washington Post