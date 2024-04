Senza "programmatico", il governo scommette tutto sul cambio di Commissione Ue

Il punto di non scrivere quella parole è molto politico, eppure ci sono delle giustificazioni tecniche: si è già fatto in passato (ma da governi dimissionari) e poi siamo in un anno di sospensione delle regole fiscali europee e quindi si attendono “istruzioni” sull’applicazione delle nuove norme

Il Def serve per aggiornare i conti pubblici e principalmente per descrivere quadro programmatico, cioè quello che il governo vuol finanziare nella legge di Bilancio. Se non scrivi i numeri del tuo programma è per tenerti le mani libere: se va tutto bene, potrai chiedere all’Ue di fare altri miliardi a debito per la prossima legge di Bilancio, se invece succede qualche cosa sui mercati dovrai fare una manovra correttiva. Comunque vada, avendo evitato mettere i numeri nero su bianco, il governo può promettere di mantenere gli sgravi di contributi e tasse in vista delle elezioni europee.