Toyota, sogno ibrido. Epopea di una famiglia giapponese

Sperimentatori audaci che sfidano giganti come Tesla nel campo dell’elettrico. La parola d’ordine è diversificare. Una battaglia di mercato e anche culturale

Elon Musk non s’accontenta mai: il suo traguardo per Tesla è sovrastare Toyota, numero uno al mondo, entro il 2030. Auto tutte elettriche contro auto ibride, il futuro è segnato, secondo l’imprenditore sudafricano. Un anno fa già cantava la prima vittoria perché il modello più piccolo e più economico aveva superato nelle vendite americane le dirette concorrenti giapponesi. Ma il mercato dell’auto è mobile come piuma al vento e quest’anno il vento è cambiato. I nuovi modelli di Toyota hanno avuto buoni risultati, mentre Lexus, il marchio di lusso, ha dimostrato di avere poche rivali. Alti e bassi di una battaglia che sarà senza esclusione di colpi tra due imprese e due scuole di pensiero. Ma la concorrenza fa sempre bene e questa volta ha dato una nuova spinta al colosso nipponico troppo sicuro di sé e della propria innovazione con la quale ha consolidato il primato e ha trasformato l’industria automobilistica nell’ultimo quarto di secolo da quando nel 1997 è stata messa sul mercato la Prius.