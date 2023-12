L'Italia e i tre record negativi sulle pensioni

Per l'Ocse in Italia il reddito degli over 65 supera il reddito della popolazione, la spesa previdenziale e i contributi sono i più alti al mondo. Lo squilibrio strutturale tra entrate contributive e pensioni, inoltre, mostra che il dibattito sulla separazione tra previdenza e assistenza non ha senso

Nei giorni scorsi l’Ocse ha pubblicato il suo periodico rapporto sulla previdenza “Pensions at a Glance”. I dati sul nostro paese descrivono un quadro noto. L’Italia ha tre record. È tra i paesi in cui il rapporto tra il reddito medio degli over 65 e il reddito della popolazione è più alto (103%) e in cui questo rapporto è cresciuto di più negli ultimi venti anni (+17,5%): vuol dire che il reddito dei pensionati è cresciuto di più di quello del resto della popolazione fino a superarlo. Il secondo record, correlato, è che l’Italia ha, insieme alla Grecia, la spesa pensionistica più elevata al mondo in rapporto al pil (16,3% nel 2021). Il terzo record, sempre legato ai precedenti, è che l’Italia ha la quota di contribuzione obbligatoria più alta al mondo (33% – due terzi a carico del datore, un terzo del lavoratore – rispetto a una media del 18 per cento).