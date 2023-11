Il crac del gruppo Signa è un bel guaio anche per Unicredit

Le banche non sempre sono beneficiate dal caro tassi. Il loro sostegno finanziario al settore immobiliare, per esempio, può diventare un problema quando il costo del denaro sale tanto da piegare un grande gruppo come l’austriaco Signa, attivo su larga scala anche in Germania, che attraversa una grave crisi di liquidità. Crisi che sta facendo suonare i campanelli d’allarme nell’Eurozona poiché Signa è un colosso dello sviluppo immobiliare con 27 miliardi di asset e i suoi creditori, tra banche, assicurazioni e fondi pensione, sono almeno una decina. Tra questi, c’è anche c’è l’italiana Unicredit, troppo liquida e patrimonializzata per correre davvero dei rischi, anche se la “grana” si sta facendo sentire ai piani alti di Gae Aulenti ora che l’unità tedesca di Signa ha presentato istanza di fallimento al tribunale di Berlino Charlottenburg e che si rincorrono voci di bancarotta di altre unità del gruppo. Secondo indiscrezioni di Reuters, Unicredit Austria, insieme con Raiffeisen, il terzo gruppo bancario svizzero, avrebbero nei confronti di Signa un’esposizione complessiva fino a 1,5 miliardi di euro. Va precisato che queste cifre non sono state confermate dalla banca guidata da Andrea Orcel, la quale, questo sì che trapela, avrebbe finanziato non la holding Signa ma singoli progetti immobiliari disseminati tra primarie città del nord Europa, come Berlino, Francoforte e Monaco, e, quindi, con gli asset a fare da garanzia ai prestiti.

