I fattori che hanno fatto decollare i prezzi dei voli in Europa

L’inflazione ha avuto un impatto anche sul settore aereo, ma ci sono altre cause alla base dell'aumento dei costi dei biglietti. In primo luogo, la tensione tra domanda e offerta, con una domanda che ha superato i record del 2019 e un’offerta che è rimasta a livelli inferiori rispetto al pre Covid.

L’aumento dei prezzi dei biglietti aerei arriva anche a Bruxelles. Dopo le misure interventiste del governo italiano sul settore aereo, il problema del caro voli è stato sollevato anche dal Commissario ai trasporti Adina Valean. Rispetto al 2019, i prezzi dei biglietti hanno subìto un incremento del 20-30 per cento e le compagnie aeree durante il trimestre estivo hanno evidenziato una profittabilità molto elevata. Se da un certo punto di vista è comprensibile che la politica sia sensibile a questi incrementi, è interessante sottolineare che la Commissione europea ha ricordato che non può agire direttamente sui prezzi, come invece inizialmente si proponeva il governo italiano con un “tetto”.