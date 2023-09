L'inconciliabile coesistenza delle visioni di Giorgetti e Salvini sulle pensioni

“Un pensiero va a Bobo Maroni, perché entra in vigore questa norma che è sua. Gli avevo scritto per parlare di ciò, ma purtroppo non mi aveva risposto. Ora sappiamo il motivo”. L’anno scorso, presentando la manovra per il 2023 poche ore dopo la scomparsa dell’amico “Bobo”, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti annunciò l’introduzione del “bonus Maroni”, che prevede uno sgravio contributivo integrale per chi resta al lavoro avendo maturato i requisiti per la pensione anticipata. All’epoca sembrò poco più che un omaggio all’ex segretario della Lega ed ex ministro del Lavoro, ma in realtà quella norma – che ha impiegato nove mesi per entrare in vigore in attesa di una circolare dell’Inps partorita solo pochi giorni fa – rappresenta qualcosa di più. Una visione dell’economia e del mercato del lavoro diametralmente opposta a quella contenuta nei programmi della Lega e propagandata per anni da Matteo Salvini.

