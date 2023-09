La Bce non perdona l'inflazione

Altro che pausa, la Bce ieri ha alzato per la decima volta consecutiva il costo del denaro nell’Eurozona portando il tasso d’interesse principale al 4,5 per cento e quello sui depositi al 4 per cento. Alla base della decisione di andare avanti con la stretta monetaria ci sono le nuove proiezioni sull’andamento dell’inflazione, che quest’anno sarà del 5,6 per cento e non del 5,4 per cento, ma, soprattutto, nel 2024 sarà sopra il 3 per cento, più delle attese e ancora lontana dal target. La difficoltà di affrontare quest’ultimo miglio della lotta al caro vita ha fatto sì che all’interno del board della Bce prevalesse la linea dei “falchi”, pur in assenza dei voti di Germania e Belgio.

