Allungare la scadenza dei mutui variabili? Più costi che benefici

A meno che il governo non stia pensando di stanziare soldi pubblici per compensare la spesa per maggiori interessi, la proposta di allungare i mutui a tasso variabile, che ha preso corpo nell’ambito dell’assemblea generale dell’Abi, è pura demagogia. Questa possibilità già esiste e molte banche la stanno mettendo in pratica per andare incontro ai clienti in difficoltà. Detto che esiste l’alternativa della surroga, che consente di cambiare istituto di credito a costo zero e di accedere al tasso fisso, che in questa particolare fase di mercato ha costi competitivi, e detto che esiste anche, per legge, l’opportunità, di rinegoziare con la propria banca avendone i requisiti, non si capisce perché l’allungamento della scadenza del prestito venga presentato come la soluzione a tutti i problemi quando nel lungo periodo rischia di penalizzare il mutuatario.

