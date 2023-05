Così Robert Lucas ha rivoluzionato la macroeconomia moderna

Ossessionato dalla crescita, ecco chi era l'economista premio Nobel che negli anni Settanta, dall'Università di Chicago, ha demolito i presupposti keynesiani allora tanto in voga

Lunedì è scomparso, all’età di 85 anni, Robert Lucas, premio Nobel nel 1995, uno dei più importanti economisti del Ventesimo secolo. Il commento più bello è dell’ex capoeconomista del Fmi, Olivier Blanchard: “Un esempio perfetto di distruzione creatrice: ha reso le nostre vite intellettuali più difficili, ma molto più eccitanti”. Il nome di Lucas è legato indissolubilmente a un luogo, l’Università di Chicago dove si era laureato e dove tornò nel 1975 dopo aver passato una dozzina di (fruttuosi) anni a Carnegie Mellon. Fu uno dei protagonisti della rivoluzione che, a partire dagli anni Settanta, investì la macroeconomia, demolendo i presupposti keynesiani che fino ad allora si erano imposti come il mainstream e gettando le basi per una nuova fase. L’intelligenza di Lucas si applicò a una pluralità di temi e di domande di ricerca, per cui è pressoché impossibile farne una sintesi.