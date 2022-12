IP acquisisce Esso, ora le raffinerie hanno anche un valore strategico

L’operazione è stata celebrata sia dal ministro dell’Economia sia dal ministro delle Imprese e del Made in Italy. “Accolgo con favore l’annuncio dell’operazione di acquisizione di Esso da parte di IP. E’ un rafforzamento di un operatore italiano in un mercato in forte evoluzione e in un momento complesso”, ha commentato Giancarlo Giorgetti. “Ho incontrato il presidente del gruppo Api, Brachetti Peretti. IP oggi acquisisce gli asset carburanti e raffinazione di Esso, con impianto di Trecate, la logistica, e i contratti di fornitura delle stazioni Esso. Un’ottima notizia, cresce il Made in Italy”. Al di là degli accenti patriottici, seppure imprecisi, perché si parla di “made in Italy” quando i prodotti sono fatti in Italia anche se di proprietà straniera, si tratta di un’operazione interessante. Non solo perché, come segnalano i ministri, si tratta del consolidamento di quella che è la principale azienda privata italiana nei carburanti.

