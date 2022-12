Nessun ricavo per lo stato dalla  rottamazione delle cartelle

Il governo si è superato: ha introdotto l’ennesimo condono riuscendo a non ricavarci neanche un soldo. Nelle settimane scorse tra addetti ai lavori e giornalisti ci si chiedeva quanto avrebbe potuto fruttare la nuova rottamazione delle cartelle – cioè la rateizzazione dei debiti fiscali con annesso annullamento di sanzioni e interessi – per il finanziamento della manovra di bilancio. La risposta l’ha data la Ragioneria generale dello stato nella relazione tecnica: zero. Anzi, i condoni fiscali costeranno ai contribuenti 2,1 miliardi di euro in circa un decennio, nonostante la presidente Meloni li avesse presentati in conferenza stampa come “vantaggiosi per lo stato”.

