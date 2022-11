Più obiettivi mirati, meno pensioni: l'agenda che serve ai sindacati

I sindacati confederali si trovano davanti alla prima scelta della nuova legislatura. Il presidente Giorgia Meloni li ha convocati per oggi pomeriggio sorpassando di botto la responsabile del dicastero del Lavoro, Maria Elvira Calderone, che aveva riunito venerdì scorso le parti sociali collezionando la presenza di 39 sigle. E’ probabile che la convocazione alla fine si riveli solo una seduta d’ascolto e non ci sarebbe niente di male, ma è chiaro che i segretari delle tre confederazioni dovranno (o dovrebbero) elaborare uno schema di priorità, non possono permettersi il lusso di fare il solito elenco della spesa che nasconde l’incapacità di scegliere e fotografa alla perfezione questa stanca stagione del sindacalismo italiano. Con una battuta potremmo dire che dovrebbero far loro “il metodo Stirpe”, ovvero ascoltare il consiglio del vicepresidente di Confindustria che dopo l’inutile incontro delle 39 sigle ha invitato sia i sindacati sia la sua organizzazione a selezionare gli obiettivi e a condividerli. Con lo scopo di aumentare le chance di farcela e non tarparsi le ali da soli. Del resto laddove, nel settore meccanico, imprese e sindacati hanno ormai una piccola tradizione di condivisione degli obiettivi i risultati sono sicuramente apprezzabili e hanno permesso, solo limitandosi agli ultimi tempi, di affrontare nel contratto nazionale di lavoro la delicata questione degli inquadramenti professionali del 4.0 e in materia di politica industriale di mettere giù una piattaforma comune per gestire la transizione all’auto elettrica senza lasciare sul campo decine di migliaia di vittime.

