Nel governo è partita la corsa al deficit. E la Lega propone di uscire dal Mes

Le riunioni dei responsabili economici della destra per preparare la finanziaria mandano in allarme i funzionari di Via XX Settembre. Si ritorna al 2018? Meloni prova a frenare, ma nei partiti scatta la sfida a chi tiene più duro. Le mosse di Tremonti, gli appelli di Borghi. Le tesi di Giorgetti e Leo, che vanno a caccia di coperture fragili. Forza Italia incalza: "Scostamento"

C’è chi ci vede già i fantasmi del 2018: la gazzarra sul balcone di Palazzo Chigi, la guerra ai “pezzi di m... del Mef”, la rincorsa sguaiata a non voler cedere nulla del proprio, se prima gli altri non desistono sul loro. E sì che Giorgia Meloni lo ripete: “Stavolta è diverso. Stavolta al governo c’è una coalizione, non un ammasso di partiti ansiosi di sventolare ciascuno la propria bandierina”. E però giovedì sera, quando i primi intendimenti dei responsabili economici di Lega e FdI sono filtrati, al termine di una giornata di riunioni con Giancarlo Giorgetti e Maurizio Leo, i funzionari di Via XX Settembre hanno sgranato gli occhi. Sono solo i lavori preliminari, certo, le cifre vanno prese ancora con una certa elasticità, ma quel numero – il 4,5 per cento alla voce “deficit” per il 2023 – è un segnale d’allarme già notevole.