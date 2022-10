L'innovazione è il collante tra pubblico e privato. La mossa di Poste su Agile Lab

Continuano le acquisizioni di Poste. A settembre, la società guidata da Matteo Del Fante, attraverso la propria controllata PostePay, ha perfezionato l’acquisizione di LIS Holding, società che offre servizi tra i quali il pagamento di bollettini, carte di pagamento prepagate, ricariche di telefonia e vouchers, nonché soluzioni per esercenti ed imprese. Il corrispettivo per l’acquisto del 100% del capitale sociale di LIS è stato pari a €700 milioni. Oggi altra acquisizione importante con la formalizzazione dell'acquisizione di una partecipazione di maggioranza del 70% del Gruppo Agile Lab a fronte di un corrispettivo di circa 18 milioni di euro. Il restante 30% del capitale rimane in capo ai soci fondatori, Alberto Firpo e Paolo Platter, che mantengono, rispettivamente, il ruolo di Chief Executive Officer e Chief Technology Officer. Agile Lab è una società fondata nel 2014, specializzata nel campo dell’Ingegneria del dato, focalizzata nello sviluppo di applicazioni all'avanguardia sull'intelligenza artificiale. La strategia di crescita di Poste Italiane ha al centro l'innovazione non solo come elemento interno, identitario, ma anche come orizzonte economico. Si cresce innovando, e questo si sa, ma per crescere occorre anche investire, muovendosi sul mercato, facendo coesistere pubblico e privato e provando a trasformare la propria società in incubatore di esperienze innovative. Finora, i risultati hanno premiato Poste. Il secondo trimestre del 2022 si è chiuso con un utile netto da 469 milioni di euro, in crescita del 44% su base annua.