Cosa vuol dire il passaggio sibillino del discorso di Meloni sulla previdenza

“Intendiamo facilitare la flessibilità in uscita con meccanismi compatibili con la tenuta del sistema previdenziale, partendo, nel poco tempo a disposizione per la prossima legge di Bilancio, dal rinnovo delle misure in scadenza a fine anno. La priorità per il futuro sarà un sistema pensionistico che garantisca anche le giovani generazioni e chi percepirà l’assegno solo in base al regime contributivo”. E’ un brano, dedicato alle pensioni, tratto dal discorso di Giorgia Meloni in apertura del dibattito sulla fiducia al governo da lei presieduto. Il contenuto non è solo generico, ma anche sibillino. Solo chi ha l’orecchio avvezzo ai misteri della previdenza e alle posizioni delle forze politiche e sindacali in campo può osare un’interpretazione attendibile, senza pretendere di aver capito tutto. In primo luogo, nelle intenzioni del governo sembrano esservi due tempi. Nella legge di Bilancio il governo si occuperà delle misure in scadenza a fine anno. L’utilizzo della parola “rinnovo” non solleva problemi se si riferisce a opzione donna o all’Ape sociale, ma avrebbe un significato diverso se riguardasse anche Quota 102 (64+38) , nel senso che il rinnovo diverrebbe una proroga dello scalino nel transito graduale verso il rientro nei binari (malconci ma ancora percorribili) della riforma Fornero. A questo proposito, nel discorso di Meloni il nome dell’ex ministro del Lavoro e delle norme a lei intestate (divenute da un decennio l’ossessione di Matteo Salvini) non è mai comparso.

