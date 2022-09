Poste acquisisce Lis e cresce nel campo dei pagamenti digitali

Poste Italiane ha comprato la società di paytech per 700 milioni di euro: è la più grande operazione di acquisizione della società italiana. Del Fante: "Avremo 55 mila nuovi punti di contatto"

Poste Italiane ha acquistato il 100 per cento del capitale sociale di paytech Lis Holding per 700 milioni di euro e così ha rafforzato la propria leadership nel settore dei pagamenti digitali e di prossimità. Grazie alla chiusura dell’accordo, Poste Italiane potrà offrire 55 mila nuovi punti di contatto ai propri clienti presenti in tutta Italia.

Come ha ricordato l'amministratore delegato Matteo Del Fante: “Si tratta della più rilevante operazione finanziaria di acquisizione nella storia di Poste Italiane, a testimonianza dell'impegno profuso ad aumentare la nostra quota di mercato nel segmento dei pagamenti in rapida crescita”.

“L’acquisizione – ha aggiunto – si spiega nella volontà di essere vicini ai clienti offrendo i nostri servizi nella maniera che loro ritengono più agevole”. “Con LIS Holding affianchiamo ai 12.800 uffici postali 55 mila nuovi punti di contatto che hanno circa 5 milioni di visite giornaliere. I punti Lis saranno una sorta di “buttadentro” per gli uffici postali”.

Lis offre servizi tra i quali il pagamento di bollettini, carte di pagamento prepagate, ricariche di telefonia e vouchers, nonché soluzioni per esercenti ed imprese. Fornisce inoltre una gestione integrata di tutte le attività di back-office del punto di vendita e dei servizi di pagamento e commerciali erogati ai clienti. Secondo Del Fante i cittadini potranno iniziare nelle ricevitorie Lis “una relazione che continuerà all’ufficio postale”.