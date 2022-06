Autonomi? Redditi bassi, poca professione e la resa al forfait

È il paradosso del lavoro autonomo. In un paese nel quale i sondaggi attribuiscono alle forze di centrodestra una quota vicina al 50 per cento, il lavoro indipendente è scivolato fuori dall’agenda politica e mediatica. Resta, per carità, sullo sfondo come un magazzino a cui al bisogno si può sempre attingere, è considerato pur sempre un riferimento in sede di definizione delle politiche fiscali o di contestazione delle proposte dal governo Draghi ma non c’è una elaborazione degna di questo nome sull’evoluzione del lavoro autonomo e sui suoi nodi irrisolti.

