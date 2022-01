Meglio le mascherine gratis che a prezzo calmierato

Il presidente americano, Joe Biden, ha avviato un piano per distribuire gratuitamente 400 milioni di mascherine N95 (equivalenti alle nostre Ffp2) attraverso le farmacie e i centri medici. Ha anche lanciato il sito covidtests.gov per richiedere gratis i tamponi fai da te. Anche in Gran Bretagna è attivo da tempo un programma per la somministrazione dei tamponi gratis. Diverse città europee hanno varato progetti del genere. E perfino in Italia, nel 2020, il governo Conte II ha finanziato la distribuzione di circa 11 milioni di mascherine chirurgiche.

