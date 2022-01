Ottimismi. Così i mercati scommettono sulla fine della pandemia 

Quando di una pandemia si intravede il picco gli investitori sono i primi a muoversi. Anticipare i futuri trend di consumo vuol dire possibilità di guadagno e seppure questo implica un rischio perché il virus è ancora in circolazione si scommette sulla sua sconfitta. Il Covid-19 con le sue varianti ha insegnato che dietro un picco ce ne può essere un altro e un altro ancora, ma gli investitori stanno scommettendo lo stesso sulla fine della pandemia. E non da adesso, cioè da quando ci sono segnali che la curva dei contagi sta rallentando, come ha detto il capo del comitato tecnico scientifico Franco Locatelli spiegando che la tendenza in Italia è in linea con quella del Regno Unito. Ma da un mese e mezzo. “Se osserviamo il grafico che mette a confronto l’andamento del prezzo del petrolio con gli indici azionari euro di auto e viaggi-intrattenimento, settori che più di altri rivelano lo stato d’animo degli investitori nei periodi di crisi, si vede che a partire dalla fine di novembre c’è stata una crescita interrotta solo dalla paura per la variante Omicron nella prima metà di dicembre, ma da Natale in poi le tre curve si sono mosse sempre verso l’alto quasi all’unisono”, dice al Foglio Antonio Cesarano, chief global strategist di Intermonte Sim. Se poi si incrocia l’andamento dei titoli del settore farmaceutico con quello del turismo e dei viaggi si nota una divaricazione che si accentua nell’ultimo mese quando la consapevolezza della bassa letalità di Omicron sui vaccinati è diventata più forte. In particolare, il prezzo delle azioni di Pfizer è passato da 61 dollari di metà dicembre ai 53,8 di ieri (-11 per cento) e questo nonostante la Food and Drug Administration abbia autorizzato il Plaxlovid, il nuovo trattamento orale contro il Covid-19 sviluppato dalla società farmaceutica con una prospettiva che va oltre i vaccini.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE