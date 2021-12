Così il tampone per chi viaggia può far schiantare i dati del traffico aereo

Il 2020 è stato per il trasporto aereo il peggiore della storia in quanto a diminuzione del traffico aereo: in Italia hanno volato solamente 40 milioni di passeggeri contro i circa 160 milioni dell’anno precedente. Purtroppo, il 2021 è stato altrettanto complesso e i dati di Assaeroporti, l’associazione italiana dei gestori degli aeroporti, evidenziano che tra gennaio e ottobre di questo anno la caduta del numero di passeggeri è stata del 67 per cento rispetto al 2019 (i dati considerano i passeggeri solo in partenza per i voli nazionali).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE