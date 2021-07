Più stimoli, meno sussidi

Il pil degli Usa è cresciuto nel secondo trimestre 2021 del 6,5 per cento, il che ha deluso le attese degli analisti, che si aspettavano due punti in più. Il dato segue comunque gli aumenti del 6,3 e del 4,3 dei due trimestri precedenti, riportando l’economia americana a superare i livelli pre Covid. La delusione, vera o eccessiva, presumibilmente si tradurrà in cautele e pressioni sulla Federal Reserve a non dare il via al rialzo dei tassi. La Banca centrale europea ha già detto di non voler intraprendere questa strada; è ancora presto.

