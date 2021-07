Il valore dei campioni

Forse il Pnrr sarebbe stato approvato lo stesso all’unanimità come è accaduto martedì all’Ecofin. Forse Ursula von der Leyen avrebbe comunque scritto, e in italiano, che si tratta di un piano senza precedenti. Tutto era pronto e apparecchiato prima dei Campionati europei di calcio e la metà dei fondi, ben 191,5 miliardi di euro, era stata destinata all’Italia. Eppure non si sfugge all’impressione che la vittoria degli Azzurri abbia elettrizzato l’atmosfera a Bruxelles come a Parigi, a Berlino come a Madrid. “I campioni d’Europa siamo noi”, cantano le folle festanti. Ma non solo nel dare calci al pallone. Ci sono comparti dell’industria nei quali siamo già campioni; non si tratta della moda nella quale ce la battiamo con i francesi, né del turismo dove i “cugini transalpini” ci superano, bensì della manifattura: macchine per produrre macchine, robot, componenti automobilistiche, alimentare e così via. Qui una eventuale finale sarebbe la classica Italia-Germania. Ci sono nomi eccellenti come Ferrero, come Brembo, come Barilla (solo per citarne alcuni) e non dimentichiamo l’Enel al top in Europa, l’Eni che sgomita tra le sette sorelle in cerca di alternative a petrolio e gas. Tutto vero, tutto giusto, e va ricordato anche per non perdere la testa nell’ebbrezza sportivo-militaresca. Eppure ormai da molti decenni, da quando il modello italiano è diventato “piccolo e bello”, siamo i numero uno in tante nicchie di eccellenza, raramente là dove viene messa alla prova non solo la maestria del singolo, ma la tattica e la strategia collettiva. Questa volta, invece, l’Italia ha fatto sistema, come si direbbe con espressione in voga, nel più globale degli spettacoli: il football. Attenti, però, a facili entusiasmi: la nazionale è prima in Europa, il calcio italiano no. Non ancora.

