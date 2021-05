"Il sogno europeo è garantire che nessuno venga lasciato indietro". Il discorso di Draghi al Social Summit di Porto

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, è in Portogallo, per partecipare al Porto Social Summit, che si tiene a quattro anni dall'ultimo vertice sociale di Goteborg, al Consiglio europeo informale e alla videoconferenza del vertice Ue-India. Nel pomeriggio è intervenuto alla tavola rotonda sul tema “Employment and Jobs”. "Da tempo l'Ue ha fatto del suo modello sociale un punto di orgoglio. Il sogno europeo è di garantire che nessuno venga lasciato indietro", ha detto il presidente del Consiglio italiano. "Ma, già prima della pandemia, le nostre società e i nostri mercati del lavoro erano frammentati. Disuguaglianze generazionali, di genere e regionali. Questa non è l'Italia come dovrebbe essere, né l'Europa come dovrebbe essere".

