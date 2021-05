Mediaset allontana il nazionalismo 

In un video anni 80 un Pier Silvio Berlusconi ventenne si aggira tra le ragazze fast food di “Drive In”, con look alla Fonzie ma capello biondo, telefonando al papà da un apparecchio Sip a gettoni. Piena simbologia della tv commerciale dell’epoca, non tanto per il trash di Antonio Ricci quanto per il “pronto papà” che designa l’uomo solo al comando. Da anni il Cav. ha delegato i poteri in Mediaset, restandone padrone, come in Forza Italia. E da anni cerca di far fare alla sua azienda un salto di livello europeo, esattamente come al partito, unico europeista del centrodestra italiano, spesso anche più del Pd. Del resto se David Sassoli è presidente dell’Europarlamento, Silvio Berlusconi ci aveva insediato Antonio Tajani, e se FI aveva sostenuto il governo Monti e poi fatto nascere quello di Enrico Letta, oggi è il più convinto supporter di Mario Draghi.

