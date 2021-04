Perché AirFrance non è Alitalia

La trattativa fra Commissione europea e governo italiano su Alitalia sembra essere ripartita. Ma la (ri)nazionalizzazione da tre miliardi di euro non è stata ancora autorizzata e i paletti posti da Bruxelles restano molto rigidi. Lo stesso premier Mario Draghi ha evidenziato che su diversi punti la Commissione è inamovibile. In primo luogo, Ita non potrà prendere il marchio Alitalia, inoltre potrà acquisire direttamente solo la parte relativa al volo e non i servizi di terra e l’handling. Questa soluzione è criticata da molte forze politiche che, dopo gli aiuti da 4 miliardi di euro ricevuti da AirFrance-Klm, hanno accusato la Commissione di discriminare l’Italia (e Alitalia). Ma la “disparità di trattamento” non solo non esiste. O meglio, se esiste è tutta a favore di Alitalia, dato che gli aiuti per il Covid-19 dovevano essere autorizzati solo per le compagnie che non erano in difficoltà nel 2019. Questo è un elemento chiave per non distorcere il mercato, salvando con la scusa della pandemia. Nel 2019 Alitalia aveva un margine Ebit negativo di oltre 14 punti percentuali, mentre AirFrance-Klm aveva un margine positivo del 4,2 per cento (il gruppo Lufthansa oltre il 5 per cento).

