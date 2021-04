“Si pensa molto al Recovery, poco alla Resilience”. Parla Mario Nava (Dg Reform)

“Il Next Generation non serve per mantenere lo status quo, ma per finanziare il futuro e, quindi, le riforme. L'Italia sciolga i nodi giustizia e Pubblica amministrazione". Intervista al direttore generale della Dg Reform sul piano europeo

“Questo non è il ‘Recovery fund’, ma la Recovery and Resilience Facility (Rrf). Viene spesso dimenticata la resilience, la capacità di resistere a crisi future e di essere più robusti”, dice al Foglio Mario Nava, uno degli italiani ai vertici dell’amministrazione europea, dopo una breve parentesi come presidente della Consob, da circa un anno direttore generale della Dg Reform (Supporto alle riforme strutturali) della Commissione Ue. “Per l’ammontare di risorse questo è un investimento che capita una volta in una generazione, quindi bisogna investire per essere più produttivi nei prossimi 30 anni”. L’idea di questa facility è quindi quella di pagare i debiti con i rendimenti degli investimenti. “Nell’accordo tra Consiglio europeo e Parlamento dello scorso dicembre c’è questa idea, ma soprattutto che siano investimenti per il futuro, non a caso si chiama Next Generation Eu. Non investimenti in tecnologie desuete quindi, ma in quelle che avranno mercato in futuro. Pochi mettono in evidenza questo aspetto”. Siamo troppo concentrati sul rilancio economico dopo la depressione, meno sui cambiamenti strutturali? “Ci si dimentica della resilience, che è la fase più difficile, la costruzione del nostro modello di crescita fondato su tre grosse priorità: green, digital e salute. Inoltre si confonde un ‘fund’ con una ‘facility’: anche se hanno la stessa iniziale, il primo è un rimborso dei costi, mentre la seconda paga la performance. C’è una differenza enorme”.