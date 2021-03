Non sprecare il tesoretto di Cdp

Patrimonio destinato o predestinato? La battuta è di Sestino Giacomoni, deputato di Forza Italia, presidente della commissione di Vigilanza sulla Cdp. E diventa attuale ora che la Gazzetta Ufficiale ha pubblicato il regolamento del fondo chiamato appunto Patrimonio Destinato che fa capo alla Cdp. L’obiettivo di questo strumento di intervento della mano pubblica nelle imprese, introdotto nell’autunno scorso, è sostenere società per azioni, anche quotate, con sede legale in Italia, le quali non operino nel settore bancario, finanziario o assicurativo, e abbiano un fatturato superiore a 50 milioni di euro. Si parte con una dotazione non indifferente, ben 44 miliardi di euro raccolti tramite l’assegnazione a Cdp di titoli di stato appositamente emessi, e avrà una durata di 12 anni. Il Patrimonio si divide in due rami: il cosiddetto Temporary Framework per investimenti e finanziamenti coerenti con le misure previste per aiuti di stato a sostegno dell’economia durante l’emergenza Covid-19, e interventi in imprese con il coinvolgimento di investitori privati per almeno il 30 per cento del totale.

