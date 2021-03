Così Elkann investe nel lusso il dividendo della fusione Stellantis

Ci sono davvero donne che in epoca di pandemia indossano scarpe col tacco 12? Tanto più che persino Anna Wintour, la storica direttrice di Vogue, ha dato la sua benedizione a un abbigliamento femminile più casual considerando il tempo che si trascorre a casa e in smartworking. L’alta moda è in crisi nei paesi occidentali, ma in Cina e sui mercati asiatici è tutta un’altra storia. Qui il lusso ormai è tornato a correre – grazie all’uscita anticipata dalla crisi – assicurando rendimenti allettanti agli investitori. Si spiega così la decisione di Exor, la finanziaria della famiglia Agnelli, di entrare in società con Christian Louboutin.

