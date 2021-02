Quanto costa il tempo perso su Alitalia

Il governo cerca il modo per fare avere altri aiuti alla BadCo che ha terminato i soldi. Vendere gli asset non è più rimandabile

Il trasporto aereo è nella più grave crisi di sempre e Alitalia si trova in una posizione sempre più complessa. L’inverno del settore sarà molto lungo, anche perché non si è ancora certi quando la distribuzione dei vaccini sarà completata e quando sarà possibile tornare a viaggiare in maniera “normale”. Assaeroporti, l’associazione italiana dei gestori aeroportuali, ha pubblicato i dati di traffico degli scali italiani relativi al 2020 che evidenziano una caduta di traffico di 140 milioni di passeggeri, vale a dire una riduzione superiore al 70 per cento rispetto al 2019.

