I criteri per fare buoni investimenti nelle infrastrutture locali

Per colmare la carenza di infrastrutture del nostro paese, il G20 stima che da qui al 2040 saranno necessari oltre 300 miliardi di euro di investimenti in più rispetto a quelli già programmati. In tutto il mondo, la realizzazione e la gestione di molte infrastrutture pubbliche è competenza delle amministrazioni locali. Si garantisce così che gli investimenti rispondano alle esigenze di ciascuna comunità, tenendo conto dei suoi punti di forza e di debolezza. E’ inefficace centralizzare le decisioni, come pure decentrarle senza prevedere un coordinamento tra aree vicine e con i piani nazionali e internazionali. Per realizzare opere utili in modo efficiente è necessario un ampio livello di cooperazione tra tutti i livelli decisionali (un esempio può essere la National Infrastructure Commission del Regno Unito).

