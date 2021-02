Liquidità, bonus e social. Ecco cosa gonfia la finanza di Robinhood

Se tutte le bolle crescono allo stesso modo, ogni bolla scoppia in modo diverso. Tra analisi sociologico-generazionali, rimandi a quattro secoli di crisi finanziarie dai tulipani di Amsterdam a GameStop passando per i mutui subprime, letture politico-giudiziarie tipo “il popolo contro i pescecani di Wall Street”, cresce la domanda di regolamentazione, controllo, repressione. Ne ha di gatte da pelare Gary Gensler, il nuovo capo della Stock exchange commission (Sec) scelto da Joe Biden. Finora è arrivato un messaggio di attenzione e prudenza. Secondo il Financial Times la Sec “difende l’esercito di Reddit nella battaglia con gli hedge funds”. Ma una cosa è impedire che si crei una sorta di patto per attaccare un titolo o un fondo d’investimento, chattando su Reddit e usando Robinhood come lanciafiamme (è di ieri l’annuncio che gli azionisti del broker online hanno messo sul tappeto verde altri 2,4 miliardi di dollari, per un totale a 3,4 miliardi in pochi giorni). Tutt’altro è mettere le brache all’innovazione finanziaria e tecnologica, impedendo l’accesso alla borsa a milioni di soggetti in parte nuovi, in altre parole bloccare la “distruzione creatrice”. Ogni cambiamento storico-industriale si accompagna veri e propri salti nel gioco degli scambi monetari. Basti pensare al big bang degli anni ’80 o al capitalismo di massa nel ventennio della globalizzazione; adesso è arrivata la rivoluzione digitale (e dei social media) che s’innesta in un boom travolgente. Ad alimentarlo c’è senza dubbio l’enorme onda di liquidità fornita dalle banche centrali che non hanno intenzione di chiudere i rubinetti, e c’è la moneta che i governi hanno gettato dall’elicottero.

