GameStop, populisti di destra e sinistra vanno a braccetto

Sono stati giorni di “caccia all’orso” in Borsa. Un aggregato di tanti piccoli trader in una “stanza” di un social network (WallStreetBets su Reddit) si è trovato a concordare operatività sulle azioni di due società in strutturale crisi: GameStop (un retailer di videogiochi) e AMC (una catena di sale cinematografiche). Sui titoli delle due società erano presenti molte posizioni ribassiste di un particolare hedge fund, lo scopo del gruppo di piccoli investitori era generare uno “short squeeze”. Questa strategia è stata affiancata da un’altra: acquisto di opzioni call “fuori prezzo” per costringere chi le emette ad acquistare azioni per coprirsi, creando una spirale che consente con pochi capitali di spingere in alto i prezzi (gamma squeeze). Alcuni osservatori si sono fatti prendere dalla retorica della rivincita del popolo contro le élite (in questo caso finanziarie) e dopo aver stigmatizzato l’assalto al Congresso del 6 gennaio, oggi la giovane deputata Democratica Alexandria Ocasio-Cortez si trova a sostenere questa forma di “rivolta” non capendo che la linea che separa i due eventi è così sottile che Ted Cruz, il senatore Repubblicano che cerca di raccogliere l’eredità di Donald Trump, si è affrettato a darle manforte.

