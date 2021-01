Le sfide della nuova Unicredit

Per Andrea Orcel è un ritorno alle origini. Per Unicredit è l’inizio di una nuova èra. La fumata bianca è arrivata dopo settimane di consultazioni e anche se la notizia non è ancora ufficiale, Orcel sarà il successore di Jean Pierre Mustier alla guida di Unicredit. Alla fine è stato scelto il candidato con il profilo più internazionale di tutti (gli altri nomi in lizza, Fabio Gallia, ex numero uno di Cdp e di Bnl-Bnp Paribas, e Flavio Valeri, a lungo a capo di Deutsche Bank Italia, hanno occupato posizioni prestigiose, ma Orcel è il banchiere d’affari che ha ricoperto più incarichi all’estero), il che potrebbe rispondere a un indirizzo strategico prevalso tra gli azionisti di Piazza Gae Aulenti su come affrontare il risiko bancario e cioè da attore chiave nelle fusioni e acquisizioni europee.

