Imparare dal vaccino

Non è solo l’arma decisiva per sconfiggere il virus: la sua storia è anche una grande epopea di ingegno umano e dinamismo imprenditoriale che ci dà indicazioni preziose per la ripartenza. Contro le imprese zombie e il falso mito dello stato imprenditore. Un’indagine

Mentre leggete queste righe, circa 12 milioni di persone in 29 paesi sono state vaccinate: circa 5 milioni in Cina, quattro negli Stati Uniti, oltre un milione in Israele e altrettante nel Regno Unito, mentre il numero di dosi somministrate nell’Unione europea sta rapidamente crescendo (in Germania abbiamo già superato le duecentomila). Pochi ci avrebbero scommesso, nei mesi bui del primo lockdown, quando il vaccino sembrava lontanissimo. Invece, eccoci qui: consapevoli che non è ancora finita, convinti che finirà.

Pubblicità

Pubblicità