La crociata di Natale contro gli Ogm

Mentre tutto il mondo è pronto per farsi somministrare i vaccini anti Covid che, da quelli prodotti con Rna messaggero o con adenovirus, sono il frutto della ricerca biotecnologica, in Italia c’è un fronte impegnato in una durissima battaglia di retroguardia contro quelle stesse tecnologie in agricoltura. O meglio, in una lotta contro i fantasmi degli Ogm. Ci sarebbero alcuni decreti del ministro dell’Agricoltura Teresa Bellanova “che tentano di aprire la strada agli Ogm nel nostro paese e cancellare i diritti dei contadini sulle sementi”.

