L'acqua si quota in Borsa e i dati dicono che varrà più del petrolio

È arrivato lunedì in California il future NQH2O che servirà anche per valutare rischi economici e danni ambientali

Era stato annunciato già a ottobre che l’acqua entro fine anno sarebbe arrivata in Borsa. “Avrà una quotazione e sarà soggetta a speculazioni finanziarie, diventando una commodity come oro e petrolio”, era stata la comunicazione di Cme Group: la più grande piazza globale dei contratti a termine. Effettivamente, il primo future sull’acqua è partito lunedì. Sulla piattaforma di negoziazioni per via elettronica Globex, sempre di Cme, i contratti legati al Nasdaq Veles California Water Index, che rispecchia il prezzo dei diritti sull’acqua in California, hanno iniziato a essere scambiati con il ticker NQH2O.

