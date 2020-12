Dopo Di Maio, ora anche Tridico certifica i flop del reddito di cittadinanza

“Possiamo dire che il figliolo non esiste più”, ha scritto sul Corriere Dario Di Vico riferendosi alla radicale autocritica sul Reddito di cittadinanza di Luigi Di Maio pubblicata sul Foglio in cui il ministro degli Esteri ha scritto che bisogna "separare nettamente gli strumenti di lotta alla povertà dai sostegni al reddito in mancanza di occupazione”. Ovvero smantellare la filosofia alla base della misura rivoluzionaria del M5s. A ripudiare il Rdc non c’è solo il Genitore 1, Luigi Di Maio, ma anche il Genitore 2: Pasquale Tridico.

