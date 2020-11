Airbnb e la quotazione (in Borsa) della normalità

Airbnb non rinuncia al progetto malgrado le perdite e l'emergenza. Come risponderà il mercato? Comunque vada è una bella finestra sul mondo post pandemico

Nonostante il crollo dei ricavi nel 2020, Airbnb conferma il progetto per la quotazione in Borsa. Nei primi nove mesi dell’anno, la piattaforma per gli affitti brevi ha registrato perdite doppie rispetto all’anno scorso, pari a circa 700 milioni di dollari su un fatturato di 2,5 miliardi. Per l’ultimo trimestre, è atteso un ulteriore calo delle prenotazioni, che andrà ad aggravare il conto economico nonostante il poderoso taglio dei costi già sostenuto.

