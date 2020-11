“Più che a cancellare i debiti, l'Italia pensi a investirli bene”. Parla Messori

Di fronte alla proposta di David Sassoli di cancellare i debiti contratti per combattere la pandemia, il direttore della Luiss School of European Political Economy non ha dubbi: “Tirare un tratto di penna significa monetizzare il debito, ciò va contro i trattati e rimette in discussione l’indipendenza della banca centrale". Le soluzioni sono altre

Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri ha spiegato ieri che “il rallentamento dell’attività nel quarto trimestre e a inizio 2021 rende necessario uno scostamento di bilancio che sarà richiesto al Parlamento”. La seconda ondata ha cambiato l’intero scenario, il governo rifà i conti, le precedenti previsioni erano troppo ottimistiche, il prodotto lordo non recupererà il livello del 2019 nemmeno l’anno prossimo. Sarà lo stesso in gran parte dei paesi europei, mentre da Bruxelles arrivano segnali preoccupanti perché i sovranisti di Visegrád puntano i piedi sul bilancio dell’Unione. Le bizze di Polonia e Ungheria probabilmente verranno ricomposte da Angela Merkel, ma intanto il piano per la ripresa rallenta. Non resta che ampliare il deficit, sperando che la Bce allarghi ancor più i cordoni della borsa, intanto si fa strada l’illusione che i debiti contratti per combattere la pandemia possano essere cancellati. Lo ha proposto persino il presidente del Parlamento europeo David Sassoli. “Tirare un tratto di penna significa monetizzare il debito, ciò va contro i trattati e rimette in discussione l’indipendenza della banca centrale”, spiega al Foglio l’economista Marcello Messori, direttore della Luiss School of European Political Economy. E c’è da chiedersi quanto sia politicamente opportuna un’uscita del genere da parte del presidente dell’Europarlamento.

Pubblicità

Pubblicità