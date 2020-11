Iniqui e poco efficaci: ecco tutti i limiti dei voucher internet del governo

Come promuovere la connettività diffusa e, contemporaneamente, fare un uso saggio delle risorse disponibili? Nelle ultime settimane il governo ha messo ai nastri di partenza i voucher internet destinati a stimolare gli abbonamenti a connessioni di almeno 30 Mbit/s alle famiglie con un Isee fino a 50 mila euro. Inoltre, per le famiglie con un Isee inferiore a 20 mila euro è prevista anche la consegna di un device, tentando così di coprire quella porzione che non dispone di un computer o tablet in casa (secondo l’Istat, sono il 33,8 per cento). Complessivamente, l’esecutivo ha stanziato oltre un miliardo di euro.

