Il rimbalzo e l'ondata

La manifattura, l’industria, i settori produttivi sono svegli e lucidi e in grado di rispondere con rapidità maggiore di quanto si temesse ai segnali di mercato. Il balzo del pil nel terzo trimestre, superiore alle attese già ottimistiche, lo ha mostrato e ci ha rassicurati. Con il 16,1 per cento di aumento rispetto al trimestre precedente, più che un rimbalzo è stato il segno di una vera crescita, in grado di portare l’intero 2020 sul -9 per cento indicato dal governo e ritenuto da molti un sogno, anche se in questa chiusura di anno l’economia dovesse tornare a frenare.

