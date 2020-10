In piazza il mondo della ristorazione e dei bar

In piazza Duomo a Milano il mondo della ristorazione e dei bar per protestare contro il dpcm che prevede chiusure anticipate. Un minuto di silenzio, un applauso per darsi coraggio, la consapevolezza che i soldi dei "ristori" sono comunque una fortuna ma anche lo sconforto per quelli spesi per adeguare i propri locali all'emergenza