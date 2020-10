Aspettando la riforma fiscale

La manovra economica quest’anno è cominciata in marzo ed è proseguita lungo i due successivi decreti e relativi aggiustamenti. E nel frattempo si è proiettata sul 2021 con le ali del Recovery fund. Per questo il compito di illustrare la classica Finanziaria cui ieri si sono dedicati Giuseppe Conte e Roberto Gualtieri non era semplice e faceva rischiare la ridondanza.

