Ripartire dal pharma (e da Latina)

È scontro tra governo e sindacati (nel governo tra Patuanelli e Catalfo) sul blocco dei licenziamenti. L'estensione del divieto, come dicono Ocse e Banca d'Italia, rischia di provocare fallimenti e penalizzare i giovani. E' uno di quei provvedimenti che fanno raccogliere facili consensi, ma che diventano politicamente costosi quando è il momento di toglierli perché creano troppi danni. Non è un caso in Europa, a parte l'Italia, nessun altro paese abbia introdotto una norma del genere