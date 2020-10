La ricetta per la crescita: dalla politica dei bonus a quella degli investimenti

Lasciamo perdere, almeno in questa recessione, la storia dell’ideogramma cinese e della crisi come opportunità. Questa pandemia non ha portato nulla di buono, solo morte e impoverimento, in un paese come l’Italia che peraltro ancora non si era ripreso dalla doppia recessione del 2009-2011. Davanti a noi, più che opportunità, ci sono due grandi rischi che emergono anche dalle audizioni parlamentari della Banca d’Italia e dell’Ufficio parlamentare di Bilancio (Upb): il primo è l’evoluzione della pandemia; il secondo è la capacità del governo di fare politiche economiche che facciano alzare in maniera strutturale il tasso di crescita del pil.

