Ci sono 400 mila ragioni per preoccuparsi del metodo Arcuri

Roma. Intervistato da Repubblica, il Commissario straordinario Domenico Arcuri ha rivelato che c’è un’altra azienda che avrebbe dovuto produrre i banchi monoposto e non lo farà più. Prima ne era saltata un’altra che non aveva i requisiti per farlo nonostante fosse stata selezionata. In pratica, allo stato attuale, Arcuri ci informa che le 11 imprese che hanno vinto la gara pubblica per la produzione dei banchi non sono più 10 ma 9. Questo implica che manca all’appello chi ne produrrà 400 mila, ma Arcuri conferma che verrà comunque consegnato lo stesso quantitativo di banchi (2,4 milioni) entro la stessa scadenza (ottobre). Per ora nelle scuole ne sono giunti solo 200 mila. Chi consegnerà i 400 mila banchi mancanti? Nuove aziende attraverso affidamenti diretti? O verrà chiesto alle altre vincitrici di integrare le forniture? Non si sa.

