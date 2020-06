Christine Lagarde e i sovranisti

Bruxelles. La Banca centrale europea c’è e non intende farsi intimidire da sentenze di Karlsruhe o beghe tra governi sul Recovery fund. Christine Lagarde ieri ha annunciato altri 600 miliardi per il Pepp – il programma di acquisto titoli per far fronte all’impatto economico della pandemia coronavirus – che porta il totale a 1.350 miliardi. La carica del bazooka è più potente di quella attesa dagli analisti: il Pepp andrà avanti almeno fino a giugno 2021, il capitale rimborsato sui titoli in scadenza sarà reinvestito almeno sino alla fine del 2022 e la riduzione del portafoglio sarà gestita evitando interferenze con l’orientamento di politica monetaria. Tradotto: l’uscita dal Qe avverrà molto più tardi dell’uscita dalla pandemia Covid-19.

La Bce potenzia il bazooka anti Covid Lagarde carica altri 600 miliardi. Bene, ma vuol dire che la situazione è grave

La situazione economica lo esige. Secondo le nuove stime della Bce, il pil della zona euro cadrà dell’8,7 per cento quest’anno, prima di rimbalzare del 5,2 per cento nel 2021 e del 3,3 per cento nel 2022. Ma, date le incertezze sul coronavirus, i rischi sono al ribasso. Lo scenario più severo della Bce indica una recessione del 12,6 per cento del pil nel 2020. La generosità monetaria di Lagarde & Co. consentirà ai governi di indebitarsi più tranquillamente. Lo spread dei Btp sui Bund ha perso 20 punti dopo l’annuncio della Bce chiudendo a 174. Con un effetto tra il comico e il paradossale: i sovranisti anti euro, come il senatore della Lega Alberto Bagnai, lodano “l’illimitata potenza di fuoco” dell’unica istituzione federale dell’Ue che si è data il compito di preservare la (da loro odiata) moneta unica. Arrampicandosi sugli specchi, Bagnai ora sostiene che la Bce rende insensati Mes e Recovery fund.

Lagarde, che non compra il 100 per cento del debito italiano, dice il contrario perché uno sforzo fiscale “ambizioso e coordinato rimane critico”. Il governo ascolti la presidente della Bce: ogni euro risparmiato grazie ai tassi più bassi del Mes e del Recovery fund è un euro in più nelle tasche degli italiani.