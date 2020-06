La Bce potenzia il bazooka anti Covid

La Banca centrale europea è andata oltre ogni aspettativa. Superando le previsioni degli analisti, ieri la Bce ha annunciato l’aumento degli acquisti del programma per l’emergenza pandemica (Pepp) di altri 600 miliardi di euro, quasi raddoppiandolo. E lo ha esteso fino a giugno del 2021, senza porvi una scadenza. Anzi, ha aggiunto anche che i riacquisti, opzionali per un programma temporaneo e studiato precisamente in risposta agli effetti dell’epidemia, proseguiranno almeno fino al 2022. Per l’Italia significa un sostegno...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.